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30.05.2020г.
Пензенские выпускники простились со школьными годами в режиме онлайн

Пензенские выпускники простились со школьными годами в режиме онлайн

Сб, 30.05.20 00:28
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Для школьников Пензенской области 29 мая прозвучал «Последний звонок». Праздник, несомненно, войдет в историю, как первый и, хотелось бы верить, что единственный, который прошел в онлайн-режиме: без привычных торжественных линеек, вальсов и объятий. В регионе - 5555 выпускников и каждый простился со школьными годами через монитор компьютера.

Впервые за 31 год в день «Последнего звонка» на заднем дворе школы №65/23 пустует площадка. Пандемия коронавируса заставила внести изменения в многолетние традиции. Ритуал прощания со школой полностью перевели в онлайн-формат.

Кабинеты и коридоры образовательного учреждения пустуют уже два с половиной месяца. И сейчас, оглядываясь назад, вряд ли кто мог предположить, что выпускники 2020 года, по сути, простятся со школой уже в середине марта. Мечты собраться, наконец, всем вместе, хотя бы на «Последний звонок», так и не сбылись.

«Мы впервые проводим такое мероприятие в режиме онлайн и есть некая обеспокоенность, как все получится с технической точки зрения, чтобы праздник остался праздником. Мы его готовили для ребят. Хотим, чтобы они почувствовали, что мы очень любим наших выпускников», - сказала директор школы №65/23 Элина Маткова.

В день «Последнего звонка» неизвестный выпускник тоже признался в любви своему директору. Утром в кабинете Элина Маткова обнаружила букет из 19 бордовых роз.

Праздничная онлайн-программа началась в 11:00. Выпускников и педагогов объединила интернет-платформа для организации видеоконференций. В школе №65 на связь вышли порядка 70 человек. Из-за большой нагрузки в приложении нередко происходили сбои.

Мероприятие длилось около 30 минут. После фотопрезентаций, которые вновь напомнили ребятам о волшебных школьных годах, к выпускникам с поздравлениями обратился губернатор Иван Белозерцев.

«Дорогие ребята, сегодня у вас особый и очень необычный день. У вас все получится. Ведь вы молоды, талантливы и энергичны. Любимая школа, замечательные педагоги дали вам не только знания, но и умения принимать решения и делать выбор», - сказал он.

Многие начали готовиться к «Последнему звонку» еще в 2019-м, но пандемия разрушила все планы. Чтобы хоть как-то прочувствовать и передать торжественность момента, сидя дома перед компьютером, каждый надел ленту «Выпускник-2020».

По окончании торжественной линейки многие выпускники взяли колокольчики и подошли к окнам. Только этот звон, больше означал даже не прощание со школьными годами, а скорее то, что никакой вирус не способен прервать многолетние традиции, сообщает телеканал «Экспресс».

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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