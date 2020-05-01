Пензенские выпускники простились со школьными годами в режиме онлайн

Для школьников Пензенской области 29 мая прозвучал «Последний звонок». Праздник, несомненно, войдет в историю, как первый и, хотелось бы верить, что единственный, который прошел в онлайн-режиме: без привычных торжественных линеек, вальсов и объятий. В регионе - 5555 выпускников и каждый простился со школьными годами через монитор компьютера.

Впервые за 31 год в день «Последнего звонка» на заднем дворе школы №65/23 пустует площадка. Пандемия коронавируса заставила внести изменения в многолетние традиции. Ритуал прощания со школой полностью перевели в онлайн-формат.

Кабинеты и коридоры образовательного учреждения пустуют уже два с половиной месяца. И сейчас, оглядываясь назад, вряд ли кто мог предположить, что выпускники 2020 года, по сути, простятся со школой уже в середине марта. Мечты собраться, наконец, всем вместе, хотя бы на «Последний звонок», так и не сбылись.

«Мы впервые проводим такое мероприятие в режиме онлайн и есть некая обеспокоенность, как все получится с технической точки зрения, чтобы праздник остался праздником. Мы его готовили для ребят. Хотим, чтобы они почувствовали, что мы очень любим наших выпускников», - сказала директор школы №65/23 Элина Маткова.

В день «Последнего звонка» неизвестный выпускник тоже признался в любви своему директору. Утром в кабинете Элина Маткова обнаружила букет из 19 бордовых роз.

Праздничная онлайн-программа началась в 11:00. Выпускников и педагогов объединила интернет-платформа для организации видеоконференций. В школе №65 на связь вышли порядка 70 человек. Из-за большой нагрузки в приложении нередко происходили сбои.

Мероприятие длилось около 30 минут. После фотопрезентаций, которые вновь напомнили ребятам о волшебных школьных годах, к выпускникам с поздравлениями обратился губернатор Иван Белозерцев.

«Дорогие ребята, сегодня у вас особый и очень необычный день. У вас все получится. Ведь вы молоды, талантливы и энергичны. Любимая школа, замечательные педагоги дали вам не только знания, но и умения принимать решения и делать выбор», - сказал он.

Многие начали готовиться к «Последнему звонку» еще в 2019-м, но пандемия разрушила все планы. Чтобы хоть как-то прочувствовать и передать торжественность момента, сидя дома перед компьютером, каждый надел ленту «Выпускник-2020».

По окончании торжественной линейки многие выпускники взяли колокольчики и подошли к окнам. Только этот звон, больше означал даже не прощание со школьными годами, а скорее то, что никакой вирус не способен прервать многолетние традиции, сообщает телеканал «Экспресс».