Олег Ягов призвал пензенцев делиться школьными фотографиями

«Дорогие выпускники 2020 года, сегодня ваш большой и очень важный праздник, которого вы ждали, готовились к нему, он проходит в необычном формате, но от этого его значение только возрастает. Желаю вам счастья, море улыбок и реализации всех ваших грандиозных планов и идей! Именно вы сегодня - наши главные герои и именинники», - написал Олег Ягов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он предложил пользователям поддержать ребят фотографиями своих школьных лет, а под постом добавил свою.

Пользователи в комментариях отметили, что он совсем не изменился.

Напомним, праздник «Последнего звонка» в Пензенской области прошел в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.