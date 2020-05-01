«Ростелеком» стал партнером конкурса пензенской школы «Алгоритмика»

На онлайн-площадке состоялся конкурс по программированию «Весна на Марсе» - один из проектов пензенской школы «Алгоритмика». Партнером выступил «Ростелеком».

В период с 20 апреля по 18 мая за победу боролись более 20 ребят. Они создавали мини-мультфильмы, разрабатывали игры о полете на Марс с использованием языка Scratch и Python. Также юные программисты выполняли домашние задания и получали от преподавателей дополнительные материалы, делились опытом в соцсетях. Работы оценивали члены жюри – преподаватели школы «Алгоритмика» и представители компании «Ростелеком.

«Конкурс «Весна на Марсе» стартовал через несколько недель после того, как был объявлен карантин. Мы рады, что проекты по программированию не помешали дистанционным занятиям в основной школе. Более того, они помогли ребятам стать собраннее и ответственнее отнестись к заданиям», - рассказала организатор онлайн-конкурса Дарья Тришина.

«Наша компания всегда поддерживает инициативы, направленные на популяризацию информационных технологий. Ребята самостоятельно придумывали сюжеты для игр и мини-мультфильмов, рисовали и готовили различные проекты. Школьники доказали, что заниматься цифровым творчеством можно не только в классе, но и дома», - отметил пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

По итогам конкурса отобрали девять лучших проектов. Их авторам вручили призы и подарочные сертификаты от «Ростелекома» и других партнеров.

«Сейчас я изучаю Python, а до этого занимался Scratch. Оба направления очень нравятся, но потом хочу взяться за Java. Уже знаю, что буду совершенствовать в своей игре в следующий раз: сделаю больше спрайтов, изменю фон и добавлю музыку. Я выиграл классные наушники! Как раз такие мне и хотелось!» - признался призер онлайн-конкурса «Весна на Марсе», автор работы «Мышиная весна на Марсе» Алексей Депутатов.