В России обозначили новые правила работы храмов в условиях Covid-19

В стране будут постепенно разрешать посещение храмов. На первом этапе заходить туда смогут не более 10 прихожан, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

Отмечается, что людям старше 65 посещать службы пока не рекомендовали.

Площадь здания тоже имеет роль. Войти в храм площадью менее 100 квадратных метров смогут только два человека. Если площадь религиозного учреждения составляет до 400 метров, то количество прихожан может увеличиться до пяти. В самые большие храмы могут зайти не более 10 человек.

Ношение масок сохранится на всех этапах снятия ограничений. Средства защиты священникам стоит надевать во время исповеди, которая должна проходить на расстоянии не менее полутора метров. Для удобства прихожан на пол в Роспотребнадзоре поручили нанести разметку, чтобы они также соблюдали социальную дистанцию. Помещение нужно постоянно проветривать и организовать антисептическую обработку рук при входе.

Открытие религиозных организаций для посещения вне богослужения возможно только после снижения уровня заболеваемости и перехода региона к первому этапу снятия ограничений.

Во время второго этапа священникам придется рассчитывать, сколько прихожан сможет принять храм во время церемоний. Так, в зданиях, где площадь составляет не более 400 «квадратов», на одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров. В храмах большей площади могут собираться до 100 человек. На площади более 800 квадратных метров — до 200 человек. На третьем этапе количество прихожан на службах не ограничено.