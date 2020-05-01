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29.05.2020г.
В России обозначили новые правила работы храмов в условиях Covid-19

В России обозначили новые правила работы храмов в условиях Covid-19

Пт, 29.05.20 16:23
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В стране будут постепенно разрешать посещение храмов. На первом этапе заходить туда смогут не более 10 прихожан, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

Отмечается, что людям старше 65 посещать службы пока не рекомендовали.

Площадь здания тоже имеет роль. Войти в храм площадью менее 100 квадратных метров смогут только два человека. Если площадь религиозного учреждения составляет до 400 метров, то количество прихожан может увеличиться до пяти. В самые большие храмы могут зайти не более 10 человек.

Ношение масок сохранится на всех этапах снятия ограничений. Средства защиты священникам стоит надевать во время исповеди, которая должна проходить на расстоянии не менее полутора метров. Для удобства прихожан на пол в Роспотребнадзоре поручили нанести разметку, чтобы они также соблюдали социальную дистанцию. Помещение нужно постоянно проветривать и организовать антисептическую обработку рук при входе.

Открытие религиозных организаций для посещения вне богослужения возможно только после снижения уровня заболеваемости и перехода региона к первому этапу снятия ограничений.

Во время второго этапа священникам придется рассчитывать, сколько прихожан сможет принять храм во время церемоний. Так, в зданиях, где площадь составляет не более 400 «квадратов», на одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров. В храмах большей площади могут собираться до 100 человек. На площади более 800 квадратных метров — до 200 человек. На третьем этапе количество прихожан на службах не ограничено.

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Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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