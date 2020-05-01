Пензенская область – на первом месте в ПФО по темпам прироста случаев Covid-19

В Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили о том, что за неделю с 23 по 29 мая в Пензенской области число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 43%, неделю назад составляло 53%.

В центре отмечают, что по этому показателю регион переместился со второй на первую строчку в ПФО. Прирост составил 645 – на 120 больше, чем за предыдущий период. В настоящее время в Пензенской области выявлено 2155 случаев коронавируса.

На втором месте по приросту случаев Covid-19 в округе – Самарская область (37%), далее следуют Ульяновская (36%), Кировская (34%) и Чувашская Республика (29%).

всего коронавирус распространяется в Татарстане, Мордовии и Марий Эл. В целом темп прироста по ПФО составил 26%, в настоящее время в округе – 36 954 инфицированных.