В Терновке кроссовер разбил «морду» о легковушку

В Пензе в Терновке днем 29 мая произошла авария. Об этом в Сети рассказал очевидец.

Мужчина опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что сделал снимки на перекрестке улиц Терновского и Сухумской в 15:45.

Судя по кадрам, столкнулись Renault Kaptur и Peugeot 308. У первой иномарки сильно пострадала вся передняя часть. У второй машины повреждений не видно. Можно предположить, что кроссовер врезался в заднюю часть легковушки, однако официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Нельзя отвлекаться на гаджеты и другие посторонние предметы. Следует заранее продумывать каждый маневр, потому что любое неверное действие может привести к трагедии.