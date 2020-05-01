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30.05.2020г.
Белозерцев посетил с рабочим визитом Каменский район

Белозерцев посетил с рабочим визитом Каменский район

Сб, 30.05.20 01:34
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Гостей Каменки теперь будет встречать современный вокзал. Сейчас на станции «Белинская» ведут реконструкцию здания. Сильно изменится и прилегающая к нему территория. Капитального ремонта там не было уже около 40 лет. Текущее состояние вокзала оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он побывал в Каменском районе в рамках своей рабочей поездки.

Работа по реконструкции вокзала станции «Белинская» в Каменке в самом разгаре. Через несколько месяцев перед теми, кто пребывает в город, предстанет совсем другая картина. Вместо строительных лесов - современный вокзал. Причем у него будет своя изюминка. В зале ожидания создадут музей, в котором появятся экспонаты, связанные с историей железной дороги Каменского района и региона в целом. По словам представителей местной администрации, это сыграет большую роль в создании положительного имиджа города.

«Наверное, вокзал является визитной карточкой любого населенного пункта. Приезжающие первым делом смотрят на состояние прилегающей территории, самого вокзала, это имеет больше значение», - отметил глава администрации Каменки Вячеслав Моисеев.

Как продвигается реконструкция, проверил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Сейчас работы идут с соблюдением заявленного графика. Кроме самого вокзала преобразится и прилегающая территория. На это было выделено семь миллионов рублей. Рядом с ним установят светильники и лавочки, выполнят ландшафтные работы, обновят подпорные стенки. Завершить работы планируется в начале июля.

«Вижу, что работы идут и уже невозможно остановиться. Мы обязательно отремонтируем вокзал, приведем в порядок территорию», - сказал глава региона.

Также в ходе рабочей поездки в Каменский район губернатор побывал на стройплощадке нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Его возводят рядом с новым полем стадиона «Дорожник», которое открыли в 2019 году. В новом ФОКе будут заниматься баскетболом, волейболом и фитнес-аэробикой. Стоимость проекта составила 90 миллионов рублей. Также глава региона принял участие в церемонии закладки капсулы с посланием потомкам на месте строительства комплекса.

«Это делается для того, чтобы наша молодежь занималась физической культурой и спортом, чтобы ребята росли сильными, здоровыми, физически развитыми, чтобы были занятость детей во внеурочное время», - рассказал губернатор.

Также Иван Белозерцев принял участие в акции «Красная гвоздика». Ее проводят уже пятый год. В рамках нее «Волонтеры Победы» раздают тематические значки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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