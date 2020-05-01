Белозерцев посетил с рабочим визитом Каменский район

Гостей Каменки теперь будет встречать современный вокзал. Сейчас на станции «Белинская» ведут реконструкцию здания. Сильно изменится и прилегающая к нему территория. Капитального ремонта там не было уже около 40 лет. Текущее состояние вокзала оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он побывал в Каменском районе в рамках своей рабочей поездки.

Работа по реконструкции вокзала станции «Белинская» в Каменке в самом разгаре. Через несколько месяцев перед теми, кто пребывает в город, предстанет совсем другая картина. Вместо строительных лесов - современный вокзал. Причем у него будет своя изюминка. В зале ожидания создадут музей, в котором появятся экспонаты, связанные с историей железной дороги Каменского района и региона в целом. По словам представителей местной администрации, это сыграет большую роль в создании положительного имиджа города.

«Наверное, вокзал является визитной карточкой любого населенного пункта. Приезжающие первым делом смотрят на состояние прилегающей территории, самого вокзала, это имеет больше значение», - отметил глава администрации Каменки Вячеслав Моисеев.

Как продвигается реконструкция, проверил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Сейчас работы идут с соблюдением заявленного графика. Кроме самого вокзала преобразится и прилегающая территория. На это было выделено семь миллионов рублей. Рядом с ним установят светильники и лавочки, выполнят ландшафтные работы, обновят подпорные стенки. Завершить работы планируется в начале июля.

«Вижу, что работы идут и уже невозможно остановиться. Мы обязательно отремонтируем вокзал, приведем в порядок территорию», - сказал глава региона.

Также в ходе рабочей поездки в Каменский район губернатор побывал на стройплощадке нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Его возводят рядом с новым полем стадиона «Дорожник», которое открыли в 2019 году. В новом ФОКе будут заниматься баскетболом, волейболом и фитнес-аэробикой. Стоимость проекта составила 90 миллионов рублей. Также глава региона принял участие в церемонии закладки капсулы с посланием потомкам на месте строительства комплекса.

«Это делается для того, чтобы наша молодежь занималась физической культурой и спортом, чтобы ребята росли сильными, здоровыми, физически развитыми, чтобы были занятость детей во внеурочное время», - рассказал губернатор.

Также Иван Белозерцев принял участие в акции «Красная гвоздика». Ее проводят уже пятый год. В рамках нее «Волонтеры Победы» раздают тематические значки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.