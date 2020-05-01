Пензячка обнаружила мерзкую массу в упаковке с брокколи

Жительница Пензы решила полакомиться брокколи. Она купила упаковку с овощами в одном из сетевых магазинов и пришла в ужас от содержимого.

Женщина опубликовала фото продукта в группе соцсети «ВКонтакте». Она отметила, что в пачке с брокколи были огромные комки льда. Кроме того, сам овощ был в ужасном состоянии. Куски были желтыми и несвежими.

«Такую гадость есть нельзя. Даже смотреть противно», - написала пензячка.

Пользователи в комментариях посоветовали автору посту в следующий раз покупать овощи «на развес, чтобы не нарваться на кота в мешке». Кроме того, они порекомендовали обратиться в магазин, чтобы сотрудники вернули деньги за испорченный товар.