Жители Богословки возмущены разбитой из-за сотовой вышки дорогой

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором пензенец обращается к администрации села Богословки с просьбой разобраться в ситуации с дорогой.

«Уважаемая администрация села Богословки, примерно одной неделей ранее, за территорией ЖКХ, где у людей находятся дачи, сараи и погреба, была доставлена и установлена вышка сотовой связи. Так вот, при ее доставке лил дождь, везли по дорогам между построек людей, в итоге дорогу разворотили, что невозможно в сухую погоду проехать. Очень прошу вас (пока здесь) разобраться в этой ситуации и исправить ее», - обратился к чиновникам житель региона.

В комментариях некоторые пользователи отметили, что дорога в таком состоянии – к сожалению, обычное явление.

«У некоторых дороги такие к домам», - написала подписчица Наталья.

«Ну так, наверное, и надо идти в администрацию? Или они здесь быстрее читают», - прокомментировал пост Станислав.

Напомним, в подобных случаях действительно имеет смысл обратиться в администрацию населенного пункта. Также на сайте ИА «Пенза-Пресс» уже скоро вновь заработает проект «Жалобная книга», и о своей проблеме можно будет сообщить туда.