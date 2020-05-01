На заводе в Каменке наладили процесс переработки части свеклы в сироп

На сахарном заводе в городе Каменка Пензенской области наладили процесс переработки части свеклы в сироп, чтобы круглый год иметь сырье для производства сахара.

В России такую технологию используют всего на двух предприятиях. Благодаря ней в 2019 году каменские производители переработали рекордное количество сахарной свеклы - более миллиона тонн. И руководство планирует побить эти показатели, увеличив производительность и начав перерабатывать более восьми тысяч тонн в сутки.

«Производя и выращивая сахарную свеклу, для нас очень важно, чтобы она поступила на заводы, чтобы она была вовремя переработана. Ваше предприятие – одно из крупнейших в регионе. Очень приятно, что вы каждый год инвестируете в развитие завода, что объем производства увеличивается», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Стоит отметить, что инвестиции идут не только на расширение производства, но и поддержание здоровья сотрудников. На предприятии оборудовали кабинеты врача общей практики, стоматолога и физиотерапевта, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.