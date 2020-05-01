Преподавателя пензенского мединститута обвиняют во взятничестве

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в 2018 году студентка обратилась к педагогу с просьбой посодействовать ей и ее одногруппникам в сдаче зачета за вознаграждение без фактического присутствия на нем и проверки их знаний. Желающие получить отметку сложились и перевели 25 тысяч рублей на карту одногруппнице, а та передала деньги педагогу недалеко от остановки «Центральный рынок» на ул. Суворова.

«После получения денежных средств преподаватель внесла сведения о положительной сдаче зачета в зачетные книжки студентов и зачетную ведомость, заверив эти сведения своей подписью», - сообщили в надзорном органе.

Уголовное дело направили на рассмотрение в Железнодорожный районный суд.