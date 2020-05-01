«Сильно пострадал». В Сети появились кадры жестокого ДТП в Лебедевке

В селе Лебедевке Пензенской области 29 мая произошла авария. Очевидцы рассказали об этом в Сети.

Пользователь сделал кадры инцидента около 17:15 и выложил их в группу автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». Судя по снимкам, участником дорожно-транспортного происшествия стала иномарка – у нее разбита передняя часть. По словам очевидца, автомобиль столкнулся с отечественным «ВАЗ-2107».

«Скорее всего пассажир ВАЗа сильно пострадал», - отмечает автор поста.

На фото видно, что на месте работают сотрудники скорой помощи.

Официальной информации об аварии нет.

Инспекторы напоминают пензенцам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. При управлении машиной, не нужно отвлекаться на посторонние предметы. Стоит помнить о скоростном режиме, дистанции и боковом интервале.