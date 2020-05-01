Медработникам Пензенской области выделят бесплатные земельные участки

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес в Законодательное собрание региона законопроект о праве медработников на получение в пользование земельного участка.

По данным пресс-центра облправительства, сотрудники ряда специальностей безвозмездно смогут заняться строительством или ведением хозяйства на выделенной им земле. Для этого уже определили список муниципалитетов, где будут предоставлять участки. Чтобы медработники смогли их получить, им необходимо проживать в том муниципальном образовании, в котором они работают.

Законопроект также коснулся и многодетных семей города Заречного. В случае его принятия жители закрытого города смогут выбрать себе участок, который им предоставят в собственность, на свое усмотрение: в Заречном или в Пензе.

В пресс-центре напомнили, правом бесплатного получения участка наделяются многодетные семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.