В Константиновке на благоустройство двора направили 2 млн руб

В Константиновке благоустраивают дворы. Федеральный проект «Комфортная городская среда» в Пензенском районе реализуют уже третий год, но в этом селе впервые. Только на обустройство одной внутридворовой территории при нескольких многоквартирных домах выделено два миллиона рублей. Еще девять направят в Саловский, Засечный, Золотаревский и Мичуринский сельсоветы.

Там где долгое время был сухостой, рабочие планируют клумбу. За процессом наблюдает местная жительница Наталья Куличкова. На улице Советской в селе Константиновка она живет 40 лет и за эти годы впервые ее двор преображается буквально на глазах.

«Уже изготавливаются скамейки, нам привезли урны, будет обновлено освещение, думаю, что все будет прекрасно. Будут саженцы, все озеленим, все будет красиво, как в парке», - сказала она.

«Демонтировали старые бордюры, установили новые бортовые камни, частично исправили щебеночный профиль, будем делать заготовку под асфальтное покрытие, закрывать территорию, которая за бордюрами, засыплем землей, чтобы не было видно бетона», - рассказал генеральный директор подрядной организации Эльдар Акжигитов.

Спецтехника появилась под окнами в начале мая - придомовую территорию обустраивают в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Сельчане уже и не надеялись на такое благоустройство, теперь же в их двор нередко заглядывают первые лица района - следят, чтобы работы выполняли качественно.

«Нужно было отвести от подъезда воду, потому что все мокнет, здание разрушается. Жители жаловались на это, обращались постоянно. Мы неслучайно выбрали этот двор. Здесь – четыре дома. Это самая большая территория многоквартирных строений в Константиновке, плюс на сэкономленные деньги, 1 миллион 200 тысяч рублей, отремонтируем еще две внутридворовые территории», - сказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Жители улицы Советской с нетерпением ждут еще одного подарка. В рамках другого федерального проекта по линии минсельхоза «Устойчивое развитие сельских территорий» на большой площадке в центре двора установят новый детский игровой комплекс, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.