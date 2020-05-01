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29.05.2020г.
В Константиновке на благоустройство двора направили 2 млн руб

В Константиновке на благоустройство двора направили 2 млн руб

Пт, 29.05.20 21:35
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В Константиновке благоустраивают дворы. Федеральный проект «Комфортная городская среда» в Пензенском районе реализуют уже третий год, но в этом селе впервые. Только на обустройство одной внутридворовой территории при нескольких многоквартирных домах выделено два миллиона рублей. Еще девять направят в Саловский, Засечный, Золотаревский и Мичуринский сельсоветы.

Там где долгое время был сухостой, рабочие планируют клумбу. За процессом наблюдает местная жительница Наталья Куличкова. На улице Советской в селе Константиновка она живет 40 лет и за эти годы впервые ее двор преображается буквально на глазах.

«Уже изготавливаются скамейки, нам привезли урны, будет обновлено освещение, думаю, что все будет прекрасно. Будут саженцы, все озеленим, все будет красиво, как в парке», - сказала она.

«Демонтировали старые бордюры, установили новые бортовые камни, частично исправили щебеночный профиль, будем делать заготовку под асфальтное покрытие, закрывать территорию, которая за бордюрами, засыплем землей, чтобы не было видно бетона», - рассказал генеральный директор подрядной организации Эльдар Акжигитов.

Спецтехника появилась под окнами в начале мая - придомовую территорию обустраивают в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Сельчане уже и не надеялись на такое благоустройство, теперь же в их двор нередко заглядывают первые лица района - следят, чтобы работы выполняли качественно.

«Нужно было отвести от подъезда воду, потому что все мокнет, здание разрушается. Жители жаловались на это, обращались постоянно. Мы неслучайно выбрали этот двор. Здесь – четыре дома. Это самая большая территория многоквартирных строений в Константиновке, плюс на сэкономленные деньги, 1 миллион 200 тысяч рублей, отремонтируем еще две внутридворовые территории», - сказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Жители улицы Советской с нетерпением ждут еще одного подарка. В рамках другого федерального проекта по линии минсельхоза «Устойчивое развитие сельских территорий» на большой площадке в центре двора установят новый детский игровой комплекс, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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