В Заречном ГАЗель и внедорожник не поделили дорогу

Пользователи уточнили, что снимки инцидента, который случился в городе Заречном на ул. Строителей, были сделаны около 18:50. Судя по кадрам, боком притерлись иномарка и ГАЗель. У отечественного авто повреждена правая часть, отсутствует фара. У кроссовера помят левый бок.

Официальной информации о дорожно-транспортном происшествии нет.

Пензенцам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Особенно не рекомендуется превышать разрешенную скорость. Водителям следует соблюдать дистанцию и боковой интервал, любой неосторожный маневр может привести к трагедии.