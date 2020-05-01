События в цифрах: «Сельская ипотека», ввод жилья, выборы губернатора

События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

В Пензенской области за I квартал 2020 года введено 232 тысяч 700 квадратных метров жилья, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

В Пензенской области по программе «Сельская ипотека» выдано 130 кредитов на сумму более 208 миллионов рублей.

В 2020 году в Пензенской области к административной ответственности за нарушения законодательства привлечено 3194 водителя автобуса.

В Пензенской области в 2020 году размер субсидий автотранспортным предприятиям на межмуниципальных маршрутах увеличен на 26 миллионов 200 тысяч рублей.

В Пензенской области в больницы с укусами клещей с начала сезона обратились 558 человек. 200 из них - дети до 14 лет.

В Пензенской области дата очередных выборов губернатора - 13 сентября 2020 года.