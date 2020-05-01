Герои Победы: Марфицин Василий Викторович

В военной терминологии есть понятие «рукопашная схватка». Это когда солдаты и офицеры двух противоборствующих сторон бьются насмерть, лицом к лицу, огнестрельным или холодным оружием. В годы Великой Отечественной войны такое случалось не раз, а пензяк Василий Викторович Марфицин за победу в таком бою был удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.

Он родился 1 августа 1916 года в селе Нижний Шкафт Ни­кольского района Пензенской области. В 1943-м, после окончания Тамбовского кавалерийского училища, направлен в действующую армию. В одном из первых же боев, рота противотанковых ружей, которой он командовал, уничтожила несколько бронированных машин врага. Осенью того же года, при захвате населенного пункта, подразделение Василия Марфицина уничтожило в рукопашной схватке больше взвода немецких солдат и офицеров. Сам Василий Марфицин в этом бою погиб. Посмертно представлен к званию Герой Советского Союза.