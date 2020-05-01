В Пензенской области с начала года экспорт вырос на 77%

На этой неделе бизнесмены отмечают День российского предпринимателя. В 2020 году этот праздник у людей дела особенный. Сейчас они как никогда нуждаются в помощи от государства. Для этого, например, в Пензенской области для пострадавших отраслей предусмотрели максимальное снижение налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения, в два раза снизили стоимость патента. Есть возможность получить и финансовую помощь.

Создавать - это, пожалуй, для предпринимателей главное. К своей мечте, развитию и расширению своего бизнеса они стремятся даже сейчас, когда большая часть границ в мире перекрыты. И в этот праздник самим предпринимателям как никогда важна поддержка от государства, а особенно малому и среднему бизнесу. Сейчас в регионе более 45,5 тысяч малых и средних предприятий. И только с начала 2020 года появились почти 2000 из них. Узнать, чем государство может помочь именно им, бизнесмены могут через Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.

«Есть фонд «Поручитель», который поддерживает предприятия, которые в этом нуждаются. Там выдают и микрозаймы до пяти миллионов рублей, и поручительства на большие суммы, для взятия кредита в банке. Меры поддержки, которые объявлены, особенно сейчас в условиях пандемии, - это решения, которые приняты на уровне президент страны, правительства Российской Федерации, ну и постановлением губернатора», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Сейчас регион один из немногих, где в 2020-м сохранились темпы роста экспорта. За начало года он вырос на 77%. География пензенских поставок стала шире, к списку стран-партнеров добавились еще семь, а, кроме того, регион теперь поставляет на пять товарных групп больше. И 80% всех экспортеров - это субъекты малого и среднего бизнеса.

Сейчас в условиях пандемии изобретательность проявляют те предприниматели, которым, казалось бы, работать дистанционно немыслимо.

О том, что предприниматели оставляют за собой определение людей дела говорит еще и то, что в условиях пандемии они не только находят возможность благодаря поддержке от государства сохранить свое дело, но и помогать другим: людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации и медикам, отстаивающим жизнь на передовой борьбы с пандемией, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.