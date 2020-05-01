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30.05.2020г.
В Пензенской области с начала года экспорт вырос на 77%

В Пензенской области с начала года экспорт вырос на 77%

Сб, 30.05.20 09:07
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На этой неделе бизнесмены отмечают День российского предпринимателя. В 2020 году этот праздник у людей дела особенный. Сейчас они как никогда нуждаются в помощи от государства. Для этого, например, в Пензенской области для пострадавших отраслей предусмотрели максимальное снижение налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения, в два раза снизили стоимость патента. Есть возможность получить и финансовую помощь.

Создавать - это, пожалуй, для предпринимателей главное. К своей мечте, развитию и расширению своего бизнеса они стремятся даже сейчас, когда большая часть границ в мире перекрыты. И в этот праздник самим предпринимателям как никогда важна поддержка от государства, а особенно малому и среднему бизнесу. Сейчас в регионе более 45,5 тысяч малых и средних предприятий. И только с начала 2020 года появились почти 2000 из них. Узнать, чем государство может помочь именно им, бизнесмены могут через Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.

«Есть фонд «Поручитель», который поддерживает предприятия, которые в этом нуждаются. Там выдают и микрозаймы до пяти миллионов рублей, и поручительства на большие суммы, для взятия кредита в банке. Меры поддержки, которые объявлены, особенно сейчас в условиях пандемии, - это решения, которые приняты на уровне президент страны, правительства Российской Федерации, ну и постановлением губернатора», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Сейчас регион один из немногих, где в 2020-м сохранились темпы роста экспорта. За начало года он вырос на 77%. География пензенских поставок стала шире, к списку стран-партнеров добавились еще семь, а, кроме того, регион теперь поставляет на пять товарных групп больше. И 80% всех экспортеров - это субъекты малого и среднего бизнеса.

Сейчас в условиях пандемии изобретательность проявляют те предприниматели, которым, казалось бы, работать дистанционно немыслимо.

О том, что предприниматели оставляют за собой определение людей дела говорит еще и то, что в условиях пандемии они не только находят возможность благодаря поддержке от государства сохранить свое дело, но и помогать другим: людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации и медикам, отстаивающим жизнь на передовой борьбы с пандемией, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
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