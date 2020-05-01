В Пензе выписали еще 80 пациентов, переболевших Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о выписке новых излечившихся от коронавируса местных жителей.

«Выписаны 80 человека. Общее число выздоровевших - 1761», - рассказала пресс-секретарь.

Напомним, по состоянию на 29 мая в регионе было выявлено 2155 случаев заражения, из них новых подтвержденных – 89.

Режим повышенной готовности в Пензенской области продлили до 31 мая. Жителей региона убедительно просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.