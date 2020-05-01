В Пензе скончались еще два пациента, у которых был коронавирус

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о смерти пациентов с Covid-19.

По ее словам, погибли двое мужчин 1959 и 1960 годов рождения.

Она пояснила, что у обоих были сопутствующие заболевания. Так, у первого обнаружили ожирение и артериальную гипертонию, причиной его смерти стала пневмония на фоне коронавирусной инфекции. У второго больного также подтвердили ожирение и аналогичную причину смерти.

За все время наблюдений в Пензенской области с подтвержденным коронавирусом ушли из жизни 19 человек.