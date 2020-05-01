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30.05.2020г.
Иван Белозерцев осмотрел ход реконструкции набережной Суры

Иван Белозерцев осмотрел ход реконструкции набережной Суры

Сб, 30.05.20 09:46
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Губернатор Пензенской области 30 мая осмотрел набережную реки Суры в центре города, где продолжаются работы по ее реконструкции и благоустройству.

По словам мэра Андрея Лузгина, на южной части территории идет выкуп земельных участков, собственникам которых готовы предложить вторичное жилье. Глава региона поручил продумать вопрос с ресурсом квартир, предложив рассмотреть район ГПЗ-24, где в муниципальной собственности находится несколько квартир. Он отметил, что на территории можно покрасить подвесной мост и сделать подсветку на нем. Губернатор не оставил без внимания и вопрос о размещении по периметру торговых точек с кофе, чаем и мороженым.

Иван Белозерцев нацелил заняться вопросом по арт-проектам.

«Пока набережная - это место прогулок для людей пожилого возраста, для молодежи нет ничего интересного», - пояснил он.

Отмечается, что на набережной планируют посадить живую изгородь, которая будет отделять ее от шумной дороги.

«Поступало обращение от жителей близлежащих домов. Мы проработали предложения по высадке зеленых насаждений. На этой стороне, где набережная, предусматривали низкорастущие растения, а на той стороне, где жилые дома, - сосны», - пояснил начальник Департамента градостроительства и архитектуры региона Леонид Иоффе.

В 2022 году начнется последний этап реконструкции, в это же время планируют сделать скейт-парк, который будет находиться ближе к Бакунинскому мосту.

Капитальный ремонт набережной реки Суры проводится в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальный и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2021 годы». Его делают в несколько этапов с 2016 года. Проектом предусмотрены специально оборудованные площадки для отдыха взрослых и детей. На верхней зоне набережной планируется сделать площадки для отдыха со сценой, зону скейтбординга, настольного тенниса и стритбола.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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