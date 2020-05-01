Иван Белозерцев осмотрел ход реконструкции набережной Суры

Губернатор Пензенской области 30 мая осмотрел набережную реки Суры в центре города, где продолжаются работы по ее реконструкции и благоустройству.

По словам мэра Андрея Лузгина, на южной части территории идет выкуп земельных участков, собственникам которых готовы предложить вторичное жилье. Глава региона поручил продумать вопрос с ресурсом квартир, предложив рассмотреть район ГПЗ-24, где в муниципальной собственности находится несколько квартир. Он отметил, что на территории можно покрасить подвесной мост и сделать подсветку на нем. Губернатор не оставил без внимания и вопрос о размещении по периметру торговых точек с кофе, чаем и мороженым.

Иван Белозерцев нацелил заняться вопросом по арт-проектам.

«Пока набережная - это место прогулок для людей пожилого возраста, для молодежи нет ничего интересного», - пояснил он.

Отмечается, что на набережной планируют посадить живую изгородь, которая будет отделять ее от шумной дороги.

«Поступало обращение от жителей близлежащих домов. Мы проработали предложения по высадке зеленых насаждений. На этой стороне, где набережная, предусматривали низкорастущие растения, а на той стороне, где жилые дома, - сосны», - пояснил начальник Департамента градостроительства и архитектуры региона Леонид Иоффе.

В 2022 году начнется последний этап реконструкции, в это же время планируют сделать скейт-парк, который будет находиться ближе к Бакунинскому мосту.

Капитальный ремонт набережной реки Суры проводится в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальный и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2021 годы». Его делают в несколько этапов с 2016 года. Проектом предусмотрены специально оборудованные площадки для отдыха взрослых и детей. На верхней зоне набережной планируется сделать площадки для отдыха со сценой, зону скейтбординга, настольного тенниса и стритбола.