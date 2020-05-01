«Нет культуры». Иван Белозерцев осмотрел отремонтированные дороги

Министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев сообщил, что из запланированных 63 объектов на 40 ведутся работы. Говоря о недостатках, он отметил, что на некоторых улицах по дорогам невозможно проехать, так как подрядные организации передают ремонт субподрядчикам, а последние фрезеруют работы и оставляют их на неопределенное время. По словам министра, такое замечено на ул. Попова, Гагарина, Толстова и других. Он отметил, что с тротуарами в городе бывают аналогичные случаи, приведя в пример ул. Суворова.

«Действительно нет культуры. По Суворова я остановил ремонт, потому что они хотели все закатать в асфальт. Это центральная улица, там надо сделать все современно и надолго. Мы часто хвалим наших дорожников, а они периодически расслабляются. Это неправильно. Должна быть культура и качественные ремонт. Должны быть протоколы и штрафы, хватит призывать, все знают требования. Проехали, посмотрели, обнаружили нарушение - штраф», - сказал глава региона.

Он пояснил, что уже следует готовить план ремонта дорог на следующий год. Иван Белозерцев привел в пример район ГПЗ-24, где из-за непродуманных проектов снова придется расширять дорогу и отметил, что аналогичная ситуация есть около библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

«У нас привыкли не выходить из кабинетов, оттуда ничего не увидишь. Будешь сидеть там- обязательно на дорогах будут ямы, некачественные дороги и дома. Начальник должен все это видеть», - резюмировал губернатор.

Всего на программу «Формирования современной городской среды» в Пензе в 2020 году направлено около 55 млн рублей, из них на благоустройство дворов - 52 млн рублей.