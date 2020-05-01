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30.05.2020г.
«Нет культуры». Иван Белозерцев осмотрел отремонтированные дороги

«Нет культуры». Иван Белозерцев осмотрел отремонтированные дороги

Сб, 30.05.20 10:14
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Губернатор Пензенской области в ходе рабочей поездки осмотрел отремонтированные дороги на улицах города.

Министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев сообщил, что из запланированных 63 объектов на 40 ведутся работы. Говоря о недостатках, он отметил, что на некоторых улицах по дорогам невозможно проехать, так как подрядные организации передают ремонт субподрядчикам, а последние фрезеруют работы и оставляют их на неопределенное время. По словам министра, такое замечено на ул. Попова, Гагарина, Толстова и других. Он отметил, что с тротуарами в городе бывают аналогичные случаи, приведя в пример ул. Суворова.

«Действительно нет культуры. По Суворова я остановил ремонт, потому что они хотели все закатать в асфальт. Это центральная улица, там надо сделать все современно и надолго. Мы часто хвалим наших дорожников, а они периодически расслабляются. Это неправильно. Должна быть культура и качественные ремонт. Должны быть протоколы и штрафы, хватит призывать, все знают требования. Проехали, посмотрели, обнаружили нарушение - штраф», - сказал глава региона.

Он пояснил, что уже следует готовить план ремонта дорог на следующий год. Иван Белозерцев привел в пример район ГПЗ-24, где из-за непродуманных проектов снова придется расширять дорогу и отметил, что аналогичная ситуация есть около библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

«У нас привыкли не выходить из кабинетов, оттуда ничего не увидишь. Будешь сидеть там- обязательно на дорогах будут ямы, некачественные дороги и дома. Начальник должен все это видеть», - резюмировал губернатор.

Всего на программу «Формирования современной городской среды» в Пензе в 2020 году направлено около 55 млн рублей, из них на благоустройство дворов - 52 млн рублей.

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Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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