В Мокшане в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины

В региональном управлении МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 2:17 часов. На ул. Суворова огонь охватил 30 квадратных метров из 100 площади в деревянном доме, крытом шифером. Пожарные спасли маленького ребенка, а после ликвидации огня обнаружили труп 38-летнего мужчины.

Отмечается, что со стихией боролись 7 человек и 3 спецмашины.

Спасатели предупреждают жителей региона о том, что следует осторожно обращаться с огнем, в том числе – при курении. Необходимо постоянно следить за исправностью электропроводки и отопительных приборов. В случае пожара или какой-либо другой чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 101.