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30.05.2020г.
Губернатор осмотрел ход реализации проекта по благоустройству одного из дворов

Губернатор осмотрел ход реализации проекта по благоустройству одного из дворов

Сб, 30.05.20 11:25
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Во время рабочей поездки губернатор Пензенской области ознакомился с ходом и планом работ по благоустройству двора на проспекте Строителей, 25.

Глава региона отметил, что для этого выделены немалые деньги.

«Двор большой. Надо запроектировать на следующий год еще элементы, чтобы он был образцовопоказательный», - отметил он.

Представитель компании, которая устанавливает площадку рассказала, что во дворе планируется поставить много игровых элементов как для малышей до 6 лет, так и для детей постарше - от 7 до 14. Также их планируют разделить по зонам безопасности.

Губернатор поручил мэру города помочь с завозом грунта на площадку. Он пояснил, что во дворе следует покрасить световые опоры и навести порядок.

Председатель ТСЖ «Строителей-25» Любовь Фомина обратилась с просьбой к главе региона поставить для ребят новые футбольные ворота и волейбольную сетку. Иван Белозерцев попросил включить элементы в проект.

Одна из пожилых местных жительниц во время осмотра поблагодарила губернатора за заасфальтированные тротуары, а он выразил благодарность ей за то, что она носит маску.

Работы на территории двора проводят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Иван Белозерцев отметил, что в нем регион принимает участие уже три года, а к 1 октября его реализацию в этом году планируют завершить.

«Люди сами даже дофинансируют иногда, чтобы этот проект пришел к ним во двор. Мы видим, что немало сделано хороших парков и скверов. Мы увидели, посещая двор на проспекте Строителей, что работы идут полным ходом. Люди в хорошем настроении, видят, что государство их поддерживает. Мы готовим уже проекты на следующий год. Важно с учетом мнений граждан что мы будем делать в городах и районах области», - сказал он.

Всего на ремонт покрытия внутридворовой территории на проспекте Строителей, 25 выделили более 31,8 млн рублей, на обустройство детских площадок - более 5,9 млн и на установку малых архитектурных форм - более 1,2 млн рублей.

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29.05.2020 14:42
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28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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