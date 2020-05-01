Губернатор осмотрел ход реализации проекта по благоустройству одного из дворов

Во время рабочей поездки губернатор Пензенской области ознакомился с ходом и планом работ по благоустройству двора на проспекте Строителей, 25.

Глава региона отметил, что для этого выделены немалые деньги.

«Двор большой. Надо запроектировать на следующий год еще элементы, чтобы он был образцовопоказательный», - отметил он.

Представитель компании, которая устанавливает площадку рассказала, что во дворе планируется поставить много игровых элементов как для малышей до 6 лет, так и для детей постарше - от 7 до 14. Также их планируют разделить по зонам безопасности.

Губернатор поручил мэру города помочь с завозом грунта на площадку. Он пояснил, что во дворе следует покрасить световые опоры и навести порядок.

Председатель ТСЖ «Строителей-25» Любовь Фомина обратилась с просьбой к главе региона поставить для ребят новые футбольные ворота и волейбольную сетку. Иван Белозерцев попросил включить элементы в проект.

Одна из пожилых местных жительниц во время осмотра поблагодарила губернатора за заасфальтированные тротуары, а он выразил благодарность ей за то, что она носит маску.

Работы на территории двора проводят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Иван Белозерцев отметил, что в нем регион принимает участие уже три года, а к 1 октября его реализацию в этом году планируют завершить.

«Люди сами даже дофинансируют иногда, чтобы этот проект пришел к ним во двор. Мы видим, что немало сделано хороших парков и скверов. Мы увидели, посещая двор на проспекте Строителей, что работы идут полным ходом. Люди в хорошем настроении, видят, что государство их поддерживает. Мы готовим уже проекты на следующий год. Важно с учетом мнений граждан что мы будем делать в городах и районах области», - сказал он.

Всего на ремонт покрытия внутридворовой территории на проспекте Строителей, 25 выделили более 31,8 млн рублей, на обустройство детских площадок - более 5,9 млн и на установку малых архитектурных форм - более 1,2 млн рублей.