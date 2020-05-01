В Пензенской области среди заболевших коронавирусом – 9 детей

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила информацию о распространении коронавируса в регионе на 30 мая.
По ее словам, всего в регионе коронавирус обнаружили у 2245 человек, прирост случаев за сутки – 90.
Среди заболевших есть годовалый и двухгодовалый малыши, два шестилетних ребенка, а также дети в возрасте 9, 13, 14, 15 и 17 лет. Остальные пациенты - от 18 до 83 лет.
География:
Пенза – 23;
Заречный – 14;
Каменский район – 10;
Нижнеломовский район – 5;
Мокшанский район – 3;
Спасский район – 1;
Пензенский район – 4;
Земетчинский район – 6;
Белинский район – 4;
Колышлейский район – 1;
Городищенский район – 1;
Шемышейский район – 3;
Кузнецкий район – 2;
Кузнецк – 1;
Бессоновский район – 2;
Наровчатский район – 2;
Пачелмский район – 3;
Башмаковский район – 2;
Тамалинский район – 3.