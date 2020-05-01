В Пензенской области среди заболевших коронавирусом – 9 детей

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила информацию о распространении коронавируса в регионе на 30 мая.

По ее словам, всего в регионе коронавирус обнаружили у 2245 человек, прирост случаев за сутки – 90.

Среди заболевших есть годовалый и двухгодовалый малыши, два шестилетних ребенка, а также дети в возрасте 9, 13, 14, 15 и 17 лет. Остальные пациенты - от 18 до 83 лет.

География:

Пенза – 23;

Заречный – 14;

Каменский район – 10;

Нижнеломовский район – 5;

Мокшанский район – 3;

Спасский район – 1;

Пензенский район – 4;

Земетчинский район – 6;

Белинский район – 4;

Колышлейский район – 1;

Городищенский район – 1;

Шемышейский район – 3;

Кузнецкий район – 2;

Кузнецк – 1;

Бессоновский район – 2;

Наровчатский район – 2;

Пачелмский район – 3;

Башмаковский район – 2;

Тамалинский район – 3.