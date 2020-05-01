В Пензе жестко разбились две иномарки. ВИДЕО

В Пензе произошла жесткая авария, о которой стало известно из Сети.

Как сообщили очевидцы в группе в соцсети «ВКонтакте» инцидент случился 29 мая у Свердловского моста, в сторону Пензы-III. Аварию пользователи засняли около 20:20.

Пензенцы рассказали, что участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль марки внедорожник Mercedes и легковушка марки Skoda. От удара кроссовер влетел в забор, а легковая машина перевернулась на крышу. По дороге разбросаны мелкие детали автомобилей.

По словам очевидцев, все участники аварии выжили, а водителя внедорожника якобы госпитализировали.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, иначе это может привести к трагедии.