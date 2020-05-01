В Пензенской области 31 мая испортится погода

По данным управления, в регионе прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Жителей ждет облачная с прояснениями погода, гроза и дождь. Местами по области осадки ожидаются сильными. Скорость юго-западного ветра будет достигать 15-18 метров в секунду при порывах. Днем воздух прогреется от 17 до 22 градусов тепла.

Спасатели рекомендуют гражданам не выходить из дома при усилении ветра. Если непогода застала на улице, нужно найти помещение, где можно переждать ее. Ни в коем случае нельзя прятаться у стен домов, линий электропередач, остановок, деревьев и рекламных щитов. Это может быть опасно для жизни.

Для связи со спасателями при опасной ситуации нужно позвонить на номер 112.