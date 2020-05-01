В Мокшанском районе машина скорой помощи столкнулась с КАМАЗом

В управлении ГИБДД по Пензенской области сообщили об аварии в Мокшанском районе.
По данным пресс-службы ведомства, 29 мая около 17:05 на 580 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобиль скорой помощи «УАЗ» и большегруз «КАМАЗ-5490». Из-за дорожно-транспортного происшествия 51-летняя пассажирка УАЗа получила травмы, ее госпитализировали.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
Инспекторы требуют соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, необходимо помнить о скоростном режиме, дистанции и боковом интервале. Следует обдумывать каждый маневр, ведь любое неверное действие может привести к трагедии.