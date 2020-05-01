Covid-19. Пензенцам рассказали, прошел ли в регионе пик заболевания

«Мы вышли на плато. И по-настоящему на определенное снижение заболеваемости мы выйдем только с этого вторника», - сообщила Татьяна Малова телеканалу ГТРК «Пенза».

Она отметила, что если такая же заболеваемость сохранится до понедельника, то есть не будет повышения, тогда коэффициент распространения будет составлять меньше единицы. По ее словам, снижение заболеваемости было зарегистрировано во вторник 26 мая.

«Для точных расчетов необходимо 8 дней, то есть 4 нынешних дня делятся на 4 предыдущих - соотношение для первого этапа должно быть меньше или равным единице», - отметила спикер.

Замруководителя ведомства пояснила, что регион может «откатиться назад» в случае роста заболеваемости, даже если будут введены первый и второй этапы снятия ограничений.

Отвечая на вопрос телеведущей о заболеваемости пневмонией, она рассказала о том, что в области отмечается рост показателей.



Напомним, для начала снятия ограничений необходимо достичь трех показателей: определенного коэффициента распространения, уровня охвата тестированием и процента свободного коечного фонда.

Татьяна Малова рассказала и о снятии ограничений, которые предусматривают все три этапа. Так, на первом пензенцы смогут выходить на прогулки, но не более двух человек в компании и с соблюдением соцдистанции. Любители спорта смогут заниматься на открытых площадках на рекомендуемом расстоянии, в пяти метрах друг от друга, а вот на детские площадки чад родители вывести не смогут. На этом этапе планируется открытие предприятий непродовольственной торговли площадью до 400 квадратных метров, на одного человека должно приходиться четыре квадрата. Непродовольственные магазины до 800 квадратных метров и некоторые образовательные организации откроют на втором этапе. Без ограничений предприятия торговли и сферы услуг смогут работать только на третьем этапе. Массовые мероприятия будут по-прежнему запрещены.

Замруководителя управления регионального Роспотребнадзора отметила, что маски жители должны носить на всех трех этапах снятия ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.