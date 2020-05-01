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30.05.2020г.
Covid-19. Пензенцам рассказали, прошел ли в регионе пик заболевания

Covid-19. Пензенцам рассказали, прошел ли в регионе пик заболевания

Сб, 30.05.20 15:57
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Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова рассказала, насколько регион близок к снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

«Мы вышли на плато. И по-настоящему на определенное снижение заболеваемости мы выйдем только с этого вторника», - сообщила Татьяна Малова телеканалу ГТРК «Пенза».

Она отметила, что если такая же заболеваемость сохранится до понедельника, то есть не будет повышения, тогда коэффициент распространения будет составлять меньше единицы. По ее словам, снижение заболеваемости было зарегистрировано во вторник 26 мая.

«Для точных расчетов необходимо 8 дней, то есть 4 нынешних дня делятся на 4 предыдущих - соотношение для первого этапа должно быть меньше или равным единице», - отметила спикер.

Замруководителя ведомства пояснила, что регион может «откатиться назад» в случае роста заболеваемости, даже если будут введены первый и второй этапы снятия ограничений.

Отвечая на вопрос телеведущей о заболеваемости пневмонией, она рассказала о том, что в области отмечается рост показателей.
 

Напомним, для начала снятия ограничений необходимо достичь трех показателей: определенного коэффициента распространения, уровня охвата тестированием и процента свободного коечного фонда.

Татьяна Малова рассказала и о снятии ограничений, которые предусматривают все три этапа. Так, на первом пензенцы смогут выходить на прогулки, но не более двух человек в компании и с соблюдением соцдистанции. Любители спорта смогут заниматься на открытых площадках на рекомендуемом расстоянии, в пяти метрах друг от друга, а вот на детские площадки чад родители вывести не смогут. На этом этапе планируется открытие предприятий непродовольственной торговли площадью до 400 квадратных метров, на одного человека должно приходиться четыре квадрата. Непродовольственные магазины до 800 квадратных метров и некоторые образовательные организации откроют на втором этапе. Без ограничений предприятия торговли и сферы услуг смогут работать только на третьем этапе. Массовые мероприятия будут по-прежнему запрещены.

Замруководителя управления регионального Роспотребнадзора отметила, что маски жители должны носить на всех трех этапах снятия ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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