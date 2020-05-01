В Сердобске в ДТП погибли девушка и парень

В управлении ГИБДД по Пензенской области рассказали о страшной аварии, которая унесла жизни двух человек.

Как пишет пресс-служба управления, трагедия случилась 29 мая около 1:40 в Сердобске на ул. Ленина. 25-летний водитель автомобиля марки Honda Civic съехал с дороги и врезался в дерево. Парень от полученных травм умер на месте. Также из-за дорожно-транспортного происшествия в больнице скончалась 21-летняя пассажирка иномарки. Еще один пассажир после оказания помощи был отпущен.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что водителям следует соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость. На дороге нельзя делать резких маневров, иначе это может привести к трагедии.