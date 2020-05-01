Пензенцам сообщили об условиях открытия детских лагерей

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова объяснила, какие ограничения будут действовать в детских оздоровительных лагерях, если эпидобстановка будет благополучной и будет принято решение их открыть.

По ее словам, развитие внутреннего туризма в разных регионах зависит от эпидобстановки. Поэтому открыть летние оздоровительные лагеря для детей будет возможно при переходе на третий этап снятия ограничений.

Как пояснила Татьяна Малова телеканалу ГТРК «Пенза», наполняемость лагеря должна составлять 50%. Чтобы поехать отдыхать, ребенку требуется оформить справку в поликлинике по месту жительства. Массовые мероприятия для ребят проводить не будут. Запреты касаются и родителей детей: посещать лагерь они не смогут. Персонал не сможет покинуть учреждение в течение смены.

Напомним, из-за пандемии коронавируса пришкольные лагеря в этом году открывать не планируют, а для загородных лагерей Минпросвещения РФ рекомендует сократить смену до 14 дней.