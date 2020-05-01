Пензенцы борются с тяжелым недугом брошенного лабрадора

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» поделились в Сети историей своего нового больного подопечного, который долго скитался по улицам.
«Балу - лабрадор, домашний, верный и брошенный. Кроме обширного списка плюсов этой породы, есть один минус - эти собаки склонны к аллергии. Видимо, именно это стало и причиной выброшенного пса. Их нельзя кормить дешевым кормом или курицей (чаще всего именно на нее аллергия), а недобросовестные хозяева в целях экономии приводят вот к таким плачевным последствиям», - делятся волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники центра обнаружили у пса запущенную аллергию.
«В расчесы попала бактерия и привела к образованию гнойников. Случилось это не за месяц или два...Балу давно скитается по улице», - пояснили они.
К сожалению, это не весь список болезней, которые подрывают здоровье немолодого пса. У него обнаружили отит и рубцы, также в плохом состоянии передняя лапа.
Узнать, как помочь Балу выздороветь, можно ЗДЕСЬ.