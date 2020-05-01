Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в Мокшане

В Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти 38-летнего мужчины в пожаре.

Известно, что в ночь на 30 мая в Мокшане на ул. Суворова случился пожар. Сообщение о возгорании спасатели получили около 2:17. После ликвидации огня в комнате горевшего дома обнаружили труп мужчины.

«При первоначальном осмотре на теле мужчины каких-либо повреждений не обнаружено», - отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Тело погибшего отправили на экспертизу. Специалисты установят причину пожара после проверки.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей региона о том, что следует осторожнее обращаться с огнем. Всегда нужно следить за исправностью элетроприборов и проводки. В случае пожара или какой-либо другой чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 101.