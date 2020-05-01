В Пензенской области погиб велосипедист

В Пензенской области произошла авария с участием велосипедиста. В региональном управлении ГИБДД рассказали о трагедии.
Как пишет пресс-служба управления, 28 мая около 16:50 на четвертом километре + 900 метров трассы «Нижний Ломов-Пачелма-Башмаково» водитель отечественной Лады Лагрус сбил 61-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
По факту аварии специалисты проводят проверку.
Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть особенно внимательными и осторожными во время движения. Кроме того, водителям рекомендуют не выполнять резких маневров, чтобы избежать трагедии.