Россиян хотят штрафовать за отказ от обязательной вакцинации

Министерство юстиции РФ опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который предусматривает штраф за отказ от медицинских осмотров и вакцинации.

Согласно документу, за нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе отказ от проведения медосмотров, профилактических прививок и гигиенического воспитания, жителей могут оштрафовать на 5-7 тысяч рублей, должностных лиц - на 7-10 тысяч, а индивидуальным предпринимателям могут запретить деятельность на 30 суток или выписать штраф на 10-20 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

По словам замминистра юстиции Дениса Новака, норма КоАП не касается тех, кто отказывается от вакцинации по каким-либо собственным причинам. Административная ответственность наступает, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле, например, после посещения стран с неблагоприятной эпидобстановкой.

В Роспотребнадзоре отметили, что штрафы за отказ от вакцинации коснутся, прежде всего, работников профессиональных групп риска, так как сотрудники данной области могут работать с больными инфекционными заболеваниями. Административная ответственность для них будет наступать, если профессиональные обязанности исполняются без необходимой вакцинации.