В Арбеково иномарка разлетелась по частям в ДТП

В социальных сетях пензенцы сообщили о страшной аварии, которая произошла вечером 30 мая в Аобеково.

Как рассказал очевидец, сделавший снимки с места аварии в 20:35, ДТП случилось на проспекте Победы на въезде на мост в районе ЦНТИ. Мужчина опубликовал фото в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что иномарка сильно повреждена. На дороге валяются ее части, оторвалась передняя подвеска с колесами.

В группе «Пенза live» также появилось видео с места событий. Там один из пользователей сообщил, что водителя BMW увезли на «скорой» без сознания.

Официальных данных о произошедшем пока нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут стоить жизни.