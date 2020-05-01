Пензенец поверил в беспроигрышный вариант на ставках и лишился денег

Сотрудники полиции города Пензы в Саратовской области нашли подозреваемого в мошенничестве с букмекерскими ставками.

В полицию обратился 26-летний пензенец. Он рассказал, что работал в студии тату, с одним из клиентов он продолжал общаться в соцсетях в течение трех месяцев. Новый знакомый убедил горожанина, что знает, как сделать выгодные ставки на спорт. Житель Пензы решил попробовать, доверившись приятелю по переписке.

«Злоумышленник убедил потерпевшего, что сам вложит 15 тыс. рублей, а ему нужно будет добавить только 10 тыс. рублей. Выигрыш он обещал поделить пополам. Гражданин перевел со счета своей банковской карты указанную сумму. Спустя полчаса он решил не рисковать и попросил вернуть средства», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

После этого знакомый пензенца внес его в «черный список».

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские выяснили, что к содеянному причастен 26-летний житель Ртищево. Мужчина признался, что обманул пензенского знакомого.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.