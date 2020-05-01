В Пензе ждут решения о продлении режима повышенной готовности

«Пензенская область ожидает решения Роспотребнадзора относительно дальнейшего продления режима повышенной готовности и возможности выхода на первый этап смягчения ограничений. Как только заключение федеральной службы будет получено, будут подписаны и опубликованы соответствующие документы, а информация о решении озвучена», - сообщила она.

Напомним, согласно постановлению губернатора Ивана Белозерцева, режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса действует в регионе до 31 мая. На сегодняшний день – 2332 заразившихся Covid-19, из них 1827 человек выздоровели, 19 умерли.