Пензенцев приглашают на «Белинскую весну»

31 мая в Пензенской области стартовал литературный фестиваль «Белинская весна» (0+). В этот раз он проходит в необычном формате – онлайн.

Во всех мероприятиях фестиваля можно участвовать дистанционно, для этого нужно зайти на сайт belinskayavesna.ru.

«Белинская весна» открылась в 12:00. С приветственным словом выступил врио министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

«В этом году наш фестиваль посвящен творческому наследию великого земляка Виссариона Белинского, человеку, который внес неоценимый вклад в развитие литературы и общественной мысли 19 века. Пензенская земля неразрывно связана с его именем», - отметил он.

В 12:05 началась экскурсия по мемориальному дому В.Г. Белинского, она продлится до 12:45.

Также зрителей ждут еще экскурсии, мастер-классы, показ фильма и другое. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте фестиваля.