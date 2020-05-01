Пензенцы сообщают о сбитом парне на улице Суворова

В Пензе в ночь на 31 мая произошло ДТП с участием пешехода.

Об этом сообщил подписчик группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте».

«Вчера в районе 23:55 у «Суворовского» произошло ДТП, сбили пешехода. Парень жив», - написал он.

Автор поста разместил снимок. На нем видно, что все произошло около пешеходного перехода рядом с остановкой «Ул. Шевченко». Молодой человек сидит на тротуаре, рядом – машина «скорой».

Официальных данных о произошедшем нет.

Сотрудники ГИБД призывают водителей и пешеходов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.