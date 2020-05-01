В Пензе скончалась врач «скорой»

В Пензе в 53 года ушла из жизни врач Елена Алексеевна Захарова.

Ее не стало в субботу, 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Елена Захарова с 1994 года работала в службе скорой медицинской помощи врачом-педиатром. Затем трудилась врачом анестезиологом-реаниматологом выездной бригады анестезиологии и реанимации станции скорой помощи.



Последнее время работала врачом-педиатром неотложной службы Городской детской поликлиники, совмещая с должностью старшего врача оперативного отдела Пензенской областной станции скорой помощи.



«Коллективы Городской детской поликлиники, Пензенской областной станции скорой медицинской помощи, где большую часть проработала Елена Алексеевна, медицинская общественность региона выражает глубокие соболезнования родным и близким Елены Захаровой», - отметили в пресс-службе.