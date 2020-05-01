Жительницу Земетчино обманул незнакомец с оригинальной «профессией»

Женщина потеряла 108 тысяч рублей и пошла в полицию Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился специалистом по недопущению мошеннических действий.

«Он сказал, что на карту собеседницы взяли кредит, для погашения которого нужно зайти в раздел «Кредиты» банковского приложения и набрать сумму 110 тыс. рублей. Заявительница так и сделала. Через некоторое время ей пришло уведомление об одобрении кредита на указанную сумму», - сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Затем сельчанке пришло SMS с кодом, она продиктовала его собеседнику. И после этого с ее карты сняли 108 тысяч рублей.

По факту кражи проводится проверка.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Настоящие сотрудники банка не будут запрашивать пароли и коды, а также говорить о странных операциях по карте», - предупредили стражи порядка пензенцев.