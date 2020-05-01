В Пензе пресекли незаконную торговлю дезинфицирующих средств в бочках

В Пензе состоялся очередной рейд по предприятиям сферы торговли и услуг.

Комиссия состояла из полицейских и чиновников. Они обследовали 80 точек в центре Пензы, улицах Центральной, Сухумской, Терновского, проспекте Строителей, Рахманинова.

Предпринимателям раздали памятки о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать во время распространения коронавируса.

«Кроме того, на обочине дороги по улице Черничной была пресечена несанкционированная торговля бочками с дезинфицирующим средством, составлен протокол», - сообщили в пресс-службе мэрии.