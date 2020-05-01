Житель Сахалинской области заразился коронавирусом в Пензенском регионе

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила географию распространения вируса в регионе.
За сутки в области подтвердилось 87 случаев Covid-19. Их география:
- Пенза — 16;
- Каменский район — 9;
- Тамалинский район — 6;
- Лопатинский район — 3;
- Нижнеломовский район — 7;
- Белинский район — 4;
- Наровчатский район — 1;
- Шемышейский район — 8;
- Неверкинский район — 1;
- Пачелмский район — 3;
- Пензенский район — 8;
- Иссинский район — 2;
- Бессоновский район — 4;
- Земетчинский район -2;
- Спасский район — 2;
- Сердобский район – 2;
- Бековский район — 2;
- Кузнецк — 3;
- Сосновоборский район — 1;
- Мокшанский район — 1;
- Наровчатский район — 1.
По словам пресс-секретаря, один пациент - житель Сахалинской области.
По данным на 31 мая, в Пензенской области зафиксировано 2332 случая коронавируса. Карту его распространения по районам можно посмотреть здесь.