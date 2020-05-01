Советы пензенского врача для здорового пищеварения

Здоровое пищеварение необходимо для здоровой жизни. Когда-то давно Гиппократ сказал: «Все болезни начинаются в кишечнике». Если сравнить наш организм с деревом, то своими корнями оно уходит именно в кишечник. Здоровье, устойчивость к болезням, жизненную силу дереву дают корни. Благодаря пищеварению и его процессам наш организм получает энергию и питательные вещества, необходимые для нормального функционирования. Во многом именно состояние желудка и кишечника определяет здоровье всего организма и наше активное долголетие.

После приема пищи путь ее через желудок и тонкий кишечник занимает от шести до восьми часов. Финальным участком является толстый кишечник, в котором происходит последний этап пищеварения. Через толстую кишку наш организм избавляется от отходов и токсинов, а также непереваренных остатков пищи. Поэтому крайне важно наладить регулярное пищеварение.

Многие люди нередко жалуются на различные проблемы со здоровьем. Все они страдают от чего-то, принимают лекарства или пищевые добавки, чувствуют себя плохо, недовольны, раздражены плохой погодой, испытывают стресс или усталость. Во всем этом, есть доля правды, но при поиске причины проблемы зачастую бывают в плохом пищеварении. Нарушения пищеварения являются общими проблемами для большинства современных людей. Медленное пищеварение часто приводит к ненужной задержке вредных веществ в организме, снижает эффективность иммунной системы и угрожает здоровью. Кроме того, нарушение переваривания пищи существенно влияет на качество жизни.

В наше время неправильное пищеварение является очень распространенным явлением не только среди взрослого населения (в том числе беременных женщин), но и среди детей. Кишечник – крайне сложный механизм, которому современный образ жизни совсем не на пользу. Все вредные вещества, которые проникают в организм из продуктов питания, напитков, медикаментов и окружающей среды, в конечном итоге отрицательно влияют на здоровье нашей пищеварительной системы и снижают ее функциональность. Часто говорят, что нарушение пищеварения – это болезнь цивилизации, однако это не болезнь, а симптом, вызвать его могут различные причины – и для того, чтобы снизить риск возникновения ряда хронических проблем и укрепить организм, необходимо ежедневно стимулировать работу кишечника.

Практически каждый человек время от времени испытывает дискомфорт от нарушения пищеварения. Это может быть расстройство желудка, запоры, вздутие живота, тошнота. Очень важно своевременно распознать проблему и не откладывать ее решение. В первую очередь необходимо изменение привычек питания.

Для здорового и полноценного пищеварения соблюдайте простые рекомендации:

1. Меняем рацион на более «здоровый». Не стоит сидеть на диетах или полностью исключать любимые продукты, достаточно в меньшем количестве употреблять жирную, жареную, рафинированную, сладкую пищу, есть не менее 500 г овощей и фруктов в день.

2. Завтрак обязателен. Он должен быть полноценным и разнообразным, кофе и бутербродов явно недостаточно. Лучший вариант – вернуться в детство к овсянке или гречке, а вместо кофе выпить чашку свежезаваренного чая.

3. Раздробите рацион: между основными тремя приемами пищи делайте небольшие перекусы из молочных продуктов, фруктов, овощей, орехов. Это позволит избежать длительных пауз, после которых следует переедание. Принимать пищу необходимо 5-6 раз в день небольшими порциями. Не позднее, чем за 2-3 часа до сна. На ночь можно выпить стакан кефира, съесть фрукт или овощ.

4. Контролируйте употребление жиров. Сделать это легко - перестаньте жарить все на сковороде, пользуйтесь грилем или духовкой. Это принесет пользу кишечнику, печени и сердечно-сосудистой системе, снизит содержание токсинов и холестерина.

5. Готовьте еду, а не пользуйтесь полуфабрикатами, негативно влияющими на здоровье.

6. Не торопитесь во время еды и пейте больше воды. Слюна содержит ферменты, которые начинают подготовку веществ к перевариванию. Но чтобы этот механизм работал правильно, необходимо жевать тщательно. Мы активно пьем кофе, чай, соки, но не всегда вспоминаем о воде. Из–за этого консистенция пищи может стать слишком плотной, что затрудняет продвижение пищевых масс по кишечнику. Также недостаток воды замедляет процессы детоксикации – клетки и ткани хуже выводят токсины и страдают от этого.

Такие простые советы не только помогут укрепить здоровье желудка и кишечника, вернуть стройность фигуре, но и поднимут настроение, улучшат самочувствие, состояние кожи, волос и ногтей.