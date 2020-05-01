«Без тормозов». Пензенец сообщил об аварии с большегрузом

Об этом рассказал пользователей в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

«Ул. Калинина, 156. Фура шла с Окружной без тормозов», - написал он и опубликовал фотоколлаж, сделанный в два часа дня.

На снимках видно, что большегруз стоит не на проезжей части в траве. На машине есть небольшие механические повреждения. По словам очевидца, из людей никто не пострадал.

В причинах случившегося предстоит разобраться специалистам. Официальной информации по данному факту нет.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать правила дорожного движения. Также следует следить за исправностью транспортного средства.