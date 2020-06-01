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01.06.2020г.
Пензенские поисковики получили уникальный документ для музея

Пензенские поисковики получили уникальный документ для музея

Вс, 31.05.20 17:54
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Уникальный документ времен Великой Отечественной войны подарили пензенским поисковикам. Мы уже рассказывали, что скоро у них появится свой музей, равного которому в нашей области еще не было. И вот узнав об этом, один из жителей города решил передать исследователям реликвию, многие годы хранившуюся в семейном архиве. Это справка, выданная в армейской штрафной роте.

О своем отце, кстати полном тезке, пензяк Василий Данилкин готов рассказывать часами. Он прожил долгую, но полную опасностей и лишений жизнь. Уроженец Сурского края, Василий Данилкин старший, в начале 30-х уехал на Украину. Когда начался голод, перебрался на Дальний Восток. Служил в армии, потом работал в милиции. По ложному обвинению угодил в тюрьму. Фотографии и документы, связанные с этими событиями, передал руководителю регионального отделения «Поискового движения России» Ларисе Казаковой сын репрессированного для того, чтобы не только сам Василий Данилкин и его родные, а как можно больше людей узнали, каким был его отец.

«У меня был такой случай. Я вот эти фотографии сделал большими и повесил их на машину. Приезжаю на стрельбище. Мне даже обидно стало. Мужики такие взрослые все, такие состоятельные все. Один только спросил, кто это такой? Остальные только проходят мимо глянут и все. Хотя меня все прекрасно знают. Меня и уважают. Вот никому до этого дела нет», - рассказал пензенец.

Самый уникальный документ - справка о снятии судимости. В годы войны Василия Данилкина старшего освободили из заключения, и он стал рядовым штрафной роты. Воевал в Прибалтике. В одном из боев, когда командир приказал уничтожить вражескую огневую точку, штрафник Данилкин отказался атаковать ее «в лоб». Ослушание грозило трибуналом. Что было потом, Василий Васильевич знает со слов отца.

«Он точно каким-то оврагом подбежал к доту. Огонь летит. Он туда лимонку - раз, лег. Потом еще лимонку - два. Все там, ура! Прибежали! А потом его через сколько то времени вызывают в особый отдел. Ну, он со всеми простился. Все», - сообщил сын фронтовика.

Вместо суда и приговора Данилкин старший получил бумагу об освобождении. Вновь воевал, но уже не в штрафной, а в пехотной роте. Получил тяжелое ранение, лишился глаза и на фронт уже не вернулся. За мужество был представлен к ордену, но награду так и не получил. Очень скоро с вехами фронтовой эпопеи пензяка Василия Данилкина будут знакомить посетителей Музея поисковых отрядов Пензенской области. Его интерьер готов уже на 80%. Самое ценное: все, что было найдено за 30 Вахт памяти займет, свое место в витринах. Но несколько, специально оставят для экспонатов, которым еще предстоит пополнить фонды. Это личные вещи и документы фронтовиков, хранящиеся пока у пензенцев дома. Подарок Василия Данилкина положил начало этой коллекции.

«Жители, которые обращаются к нам в рамках проекта «Судьба солдата», они приносят к нам эти документы. Я понимаю, наверное, что жалко расстаться навсегда, но хотя бы на временное экспонирование в музее. Одну из витрин мы как раз отдадим под эти истории. То есть истории этих людей, которые воевали, пришли живыми. Которые рассказывали о своих подвигах, у которых были документы», - сказала Лариса Казакова.

По ее мнению, музей может стать визитной карточкой военно-патриотического воспитания в Пензенской области. Он одинаково будет интересен и людям старших поколений, и молодежи. Здесь появятся диорамы, мультимедийное оборудование. Изюминкой экспозиции станут манекены в форме солдат Красной Армии, сообщает телеканал "Экспресс".

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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