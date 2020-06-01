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01.06.2020г.
Больница им. Бурденко начинает плановый прием пензенцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Больница им. Бурденко начинает плановый прием пензенцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Вс, 31.05.20 17:15
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C 1 июня поликлиника областной больницы имени Бурденко в Пензе начинает оказывать плановую консультативную помощь гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. На протяжении двух месяцев специалисты общались с пациентами исключительно по телефону. За это время в колл-центр поступило несколько сотен звонков. В целом же в период пандемии люди с заболеваниями сердца не остались без внимания медиков.

«Многие пациенты были этому очень рады, потому что возникающие у них вопросы, может, какие-то минимальные, они могли решить с врачом по телефону. По коррекции уже имеющейся у них терапии, по артериальному давлению, гипертонической болезни, нарушениям ритма. Мы получали массу благодарностей от пациентов в ответ на наши консультации», - сказала врач-кардиолог Татьяна Макарова.

В первые дни оказания плановой помощи врачи ожидают небольшой наплыв пациентов, поскольку период, когда обостряются сердечно-сосудистые заболевания, уже пройден. Пускать в поликлинику будут за 15 минут до начала приема, без сопровождающих и только в защитной маске. Пациентов, которым требуется экстренная кардиологическая помощь, пока по-прежнему направляют в городскую больницу №6.

«Мы успешно взаимодействуем с нашим федеральный центром ССР по этому разделу работы. Если у нас возникает необходимость в оказании данного вида помощи, мы отправляем этих пациентов в федеральный центр. Взаимодействуем с ними круглосуточно», - отметила заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы №6 им. Г. А. Захарьина Наталья Тимофеева.

За два месяца экстренную помощь медиков получили более 250 пациентов. Четверть из них были направлены в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. В таком режиме городская клиническая больница имени Захарьина будет работать до тех пор, пока областная больница имени Бурденко будет закрыта под «красную зону» для лечения больных с Covid-19, сообщает телеканал "Экспресс".

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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