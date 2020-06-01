Больница им. Бурденко начинает плановый прием пензенцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями

C 1 июня поликлиника областной больницы имени Бурденко в Пензе начинает оказывать плановую консультативную помощь гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. На протяжении двух месяцев специалисты общались с пациентами исключительно по телефону. За это время в колл-центр поступило несколько сотен звонков. В целом же в период пандемии люди с заболеваниями сердца не остались без внимания медиков.

«Многие пациенты были этому очень рады, потому что возникающие у них вопросы, может, какие-то минимальные, они могли решить с врачом по телефону. По коррекции уже имеющейся у них терапии, по артериальному давлению, гипертонической болезни, нарушениям ритма. Мы получали массу благодарностей от пациентов в ответ на наши консультации», - сказала врач-кардиолог Татьяна Макарова.

В первые дни оказания плановой помощи врачи ожидают небольшой наплыв пациентов, поскольку период, когда обостряются сердечно-сосудистые заболевания, уже пройден. Пускать в поликлинику будут за 15 минут до начала приема, без сопровождающих и только в защитной маске. Пациентов, которым требуется экстренная кардиологическая помощь, пока по-прежнему направляют в городскую больницу №6.

«Мы успешно взаимодействуем с нашим федеральный центром ССР по этому разделу работы. Если у нас возникает необходимость в оказании данного вида помощи, мы отправляем этих пациентов в федеральный центр. Взаимодействуем с ними круглосуточно», - отметила заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы №6 им. Г. А. Захарьина Наталья Тимофеева.

За два месяца экстренную помощь медиков получили более 250 пациентов. Четверть из них были направлены в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. В таком режиме городская клиническая больница имени Захарьина будет работать до тех пор, пока областная больница имени Бурденко будет закрыта под «красную зону» для лечения больных с Covid-19, сообщает телеканал "Экспресс".