Школа Пензы хранит память двух великих летчиков

В новый учебный год - с новым именем. Ученики школы №26 после летних каникул вернутся в родные стены и узнают, что теперь их второй дом носит имя героя Советского Союза, летчицы Валентины Гризодубовой. Правда уже полвека в образовательном учреждении чтут память другого летчика, Василия Гуляева, - памятник ему встречает всех, кто заходит за школьную ограду. Не будет ли путаницы в детских головах из-за патриотических увлечений взрослых?

Сергей Бычков учился в этой школе с 1988-го по 1998 год и хорошо помнит, как каждую осень в начале октября в память о летчике-истребителе Василии Гуляеве на фоне памятника проходили школьные линейки. По мнению пензенца, если и присваивать школе какое-либо имя, то понятно, какой выбор должен быть сделан.

«Более полувековая история, которую не нужно придумывать, традиции, которые не нужно создавать. Сейчас даже есть несколько сайтов в Пензе, которые недолго поискать, в которых указано, что школа - имени Гуляева», - сказал он.

Но в жизни все пошло иначе. Увековечить в Пензе память о летчице Валентине Гризодубовой давно хотели ветераны пензенского авиаспорта. И так совпало, что этого же хотели некоторые москвичи, организованные в отдельную общественную группу.

«Общественная комиссия по увековечению памяти Гризодубовой так же обратилась в наше пензенское правительство с предложением установить бюст Гризодубовой. В этом отношении наши интересы совпали, и мы начали вместе заниматься этими вопросами», - рассказал ветеран пензенского авиаспортклуба Игорь Фролов.

Так, перед зданием ДОСААФ в прошлом году появился бюст летчицы, а весной на сессии ЗакСобра школе №26 официально присвоили ее имя. В пользу такого решения сыграло то, что когда-то на месте школы был аэродром, на котором Гризодубова училась летать. И теперь в образовательной организации экспозиция музея, посвященная памяти Василия Гуляева, будут пополняться и фотографиями знаменитой летчицы. И это соседство, по убеждению руководства, будет только на руку патриотическому воспитанию школьников.

«Эти летчики имеют к школе отношение равное, мы бы так сказали, потому что здесь была территория летной школы, и здесь учились летать и Гуляев, и Гризодубова. То есть мы считаем, что надо хранить память этих двух людей», - поделилась мнением заместитель директора школы по воспитательной работе Наталья Антошкина.

В России есть уже как минимум четыре школы, которые носят имя Валентины Гризодубовой. У почитателей ее памяти есть планы наладить взаимодействие между ними, чтобы имя женщины-героя всегда было на слуху. А в связке с Гризодубовой свое существование в памяти поколений продолжит и Василий Гуляев, сообщает телеканал "Экспресс".