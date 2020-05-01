МЧС предупреждает пензенцев об ухудшении погоды в первый день лета

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, ночью местами по региону будет гроза. Иногда скорость ветра будет достигать 15-17 метров в секунду.

При сильном ветре пензенцам рекомендуют не выходить на улицу. Если же непогода застала вне дома, то не следует укрываться около зданий, остановок, рекламных щитов и линий электропередач. Это может быть смертельно опасно.

При возникновении чрезвычайной ситуации, нужно звонить 112.